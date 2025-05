Pallamano, Serie A1: Erice e Salerno pareggiano nella gara-1 ai Playoffs

Si è conclusa con un pareggio la gara-1 della finale Playoffs 2025 per quanto riguarda la Serie A1 di pallamano. AC Life Style Erice e Jomi Salerno si marcano colpo su colpo davanti al pubblico presente al Pala Cardella, un match spettacolare che rende già decisiva la gara-2 che si svolgerà tra meno di una settimana in Campania.

Le siciliane, negli ultimi 6 minuti, hanno annullato un vantaggio di tre reti delle avversarie, un duello oltremodo interessante che si è concluso sul 27 pari accontentando entrambe le compagini. Le Arpie, condotte alla perfezione da Ateba Engadi e non solo, hanno annullato l’allungo di Salerno, le campionesse della regular season non hanno lasciato primeggiare un team reduce da un’impegnativa semifinale Playoffs contro Pontinia.

Visto il pareggio nella gara-1, la seconda sfida è già automaticamente decisiva. Salerno sarà in azione davanti al proprio pubblico questa volta ed a meno di un nuovo pareggio il Pala Palumbo assegnerà lo Scudetto 2024/25.

Parallelamente, invece, è da citare il successo di Mezzocorona sul campo di Leno in Gara 1 del secondo turno dei play-out. Le trentine vincono 22-20 e convincono in vista della seconda partita, anche in questo caso decisiva al fine di scongiurare lo spareggio di gara-3.