Pallamano: le fasce di sorteggio per gli Europei 2026. Italia in quarta fascia

Dopo il termine delle qualificazioni, il percorso di avvicinamento agli Europei 2026 di pallamano inizia sempre più a delinearsi, con tutte le squadre che hanno staccato il pass per il torneo continentale che sono state divise in fasce per il sorteggio.

Fra queste c’è anche l’Italia, che torna agli Europei dopo 27 anni, con una qualificazione ottenuta da Parisini e compagni essendo nel gruppo delle migliori 4 terze sulle 8 classificate nelle varie pool.

Il sorteggio per la formazione dei vari Gruppi degli Europei 2026 si terrà il prossimo 15 maggio: gli azzurri sono stati inseriti nella 4a fascia di merito. Durante il sorteggio verranno formati 6 gruppi da 4 formazioni ciascuna. In prima fascia ci sono le superpotenze: Francia, Danimarca, Svezia, Germania. Spagna, Portogallo e Croazia invece sono in seconda fascia. Di seguito la griglia completa delle fasce per il sorteggio degli Europei 2026 di pallamano.

Fascia 1: Francia, Danimarca, Svezia, Germania, Ungheria, Slovenia;

Fascia 2: Portogallo, Norvegia, Islanda, Croazia, Spagna, Isole Far Oer;

Fascia 3: Austria, Paesi Bassi, Montenegro, Cechia, Polonia, Macedonia del Nord;

Fascia 4: Georgia, Serbia, Svizzera, Romania, Ucraina, ITALIA.

La procedura di estrazione sarà la seguente:

Fase 1: tre squadre dell’urna 2 vengono estratte a sorte nella slot 2

Fase 2: tre squadre dell’urna 1 vengono estratte a sorte nella slot 1

Fase 3: sei squadre dell’urna 4 vengono estratte a sorte nella slot 4

Fase 4: sei squadre dell’urna 3 vengono estratte a sorte nella slot 3

Il torneo, giunto alla sua 17esima edizione, si giocherà dal 15 gennaio al 1° febbraio 2026 fra Svezia, Danimarca e Norvegia.