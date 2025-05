Pallamano: i playoff si aprono con la vittoria degli Alperia Black Devils, pareggio Cassano Magnago-Conversano

La gara -1 delle semifinali scudetto della Serie A Gold 2024-2025 ha portato gol ed emozioni agli appassionati e ai tifosi delle squadre coinvolte negli scontri sulla strada per il tricolore.

Fanno il loro dovere in casa gli Alperia Black Devils, che sfruttano il fattore campo per battere 29-24 il Teamnetwork Albatro e far traslocare la serie a gara -2 in Sicilia avendo così a disposizione un match point.

Partita equilibrata nel primo tempo, chiusa 14-12 per i meranesi, che nella ripresa si staccano grazie alle reti di Gerstgrasser e Fadanelli (7 gol per lui), sino a portarsi a casa il match.

Pareggiano invece 22-22 Cassano Magnago e Conversano. Lombardi in vantaggio 14-12 all’intervallo, ma nel secondo tempo i pugliesi risistemano le cose di fatto garantendosi uno spareggio in gara -2 all’interno della propria tana. In caso di vittoria di una delle due squadre otterrebbe il pass per la finalissima, altrimenti, con un nuovo pareggio sul tabellino, gara -3 alla “Tacca” di Cassano Magnago.

Si tornerà in campo per le rispettive gare -2, sabato 24 maggio alle ore 18.00: Teamnetwork Albatro-Alperia Black Devils e Conversano-Cassano Magnago.