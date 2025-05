Pallamano: gli Alperia Black Devils Merano raggiungono Conversano in finale scudetto

Saranno gli Alperia Black Devils Merano a sfidare Conversano nella finale Scudetto della serie A Gold di pallamano. La serie decisiva, al meglio delle tre partite, inizierà sabato 31 Maggio, in casa dei meranesi, continuerà il 7 Giugno in casa dei pugliesi e si concluderà l’11 con l’eventuale terza partita. Chi vincerà due partite si aggiudicherà il titolo tricolore per l’edizione 2024-25.

Nella decisiva gara 3 di semifinale la formazione meranese piega 31-24 la Teamnetwork Albatro di Siracusa, chiude un duello vissuto all’insegna dell’assoluto equilibrio sul 2-1 a proprio favore e ottiene così il pass per andarsi a giocare la vittoria del titolo tricolore.

I padroni di casa partono forte, salgono sul 5-1 e sembrano quasi stordire gli avversari. Gli ospiti provano ad entrare in partita e rimontano fino al 7-7. Il rigore del 10-10 è l’ultimo sussulto di una compagine siciliana che, a cavallo dei due tempi, subisce il break di 4-0 che si rivelerà decisivo.

Nella seconda parte dell’incontro Merano aumenta in progressione il margine di vantaggio, gestisce senza eccessivi il tentativo di rientro dei rivali, che recuperano fino al -4 sul 23-19, e scappa nuovamente in avanti toccando il +10 sul 31-21. Il rientro finale dei siciliani serve solo a ridurre le proporzioni del punteggio finale.