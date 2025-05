Pallamano: Conversano vola in finale scudetto! Teamnetwork Albatro e Alperia vanno alla “Bella”

Le gare -2 delle semifinali scudetto della Serie A Gold 2024-2025 di pallamano hanno dato i loro verdetti disegnano un quadro più chiaro sulla strada verso il tricolore.

Accede alla finalissima il Conversano, che al termine di una battaglia di gol e di nervi è riuscito a piegare in casa per 28-27 il Cassano Magnano, dopo il pareggio della scorsa settimana in gara -1 in casa dei lombardi (22-22).

Pugliesi trascinati in questa gara caldissima dalle 7 reti di Scaramelli e Brenne. A nulla sono valse per gli ospiti, in una partita andata all’intervallo sul 15-15, le 11 marcature di un Alessio Moretti incontenibile.

Viene rimandato invece tutto alla “Bella”, il discorso fra Teamnetwork Albatro e Alperia Blacks Devils. I siciliani infatti, dopo aver perso gara -1 in trasferta (29-24), utilizzano il fattore campo a loro vantaggio per vincere con il medesimo punteggio: anche in questo caso 29-24. Il 13-10 del primo tempo serve a preparare il terreno per l’allungo decisivo della ripresa, con un Filippo Angiolini da 9 gol in grande spolvero.

Gara -3, che deciderà quale squadra si sconterà per lo scudetto contro Conversano, è in programma mercoledì 28 maggio alle ore 18.00 in casa degli Alperia Black Devils a Merano.