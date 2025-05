Pallamano, AC Life Style Erice prima finalista dei Playoffs 2025

Il weekend sorride ad AC Life Style Erice che diventa ufficialmente la prima finalista dei Playoffs di Serie A1 2025. La compagine siciliana non sbaglia l’importantissima gara-2 confermandosi in 26-33 contro Cassano Magnago, mentre dovremo attendere la decisiva terza sfida per assegnare l’ultimo pass verso il titolo tra Jomi Salerno e Adattiva Pontinia.

Le Arpie, campionesse della regular season, hanno primeggiato in casa delle rivali al termine di un match a senso unico già in parte scritto durante i trenta minuti del primo tempo. Situazione differente per Salerno e Pontinia, ferme sul 1 a 1 dopo due incontri.

Le campane hanno risposto alle laziali vincendo per 35-29 una cruciale seconda competizione. I due team torneranno ora in campo per la decisiva gara-3, in programma il 14 maggio sul campo di Pontinia.

In attesa della composizione della parte finale dei Playoffs è doverosa una menzione anche per i Playout con Sirio Toyota Teramo e Padova automaticamente confermate in Serie A1 anche nei prossimi mesi. Leno e Mezzocorona, invece, si contenderanno la ‘salvezza’ nei prossimi giorni.