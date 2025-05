Pagelle Giro d’Italia 2025: van Uden sorprende tutti a Lecce, Pedersen sfortunato. Roglic guadagna ancora

PAGELLE QUARTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Casper van Uden, voto 10: non era assolutamente in prima fila nella griglia dei favoriti della vigilia, è riuscito a sorprendere tutti sul traguardo di Lecce. Sicuramente la vittoria più importante della carriera per il neerlandese classe 2001 che sfrutta il super lavoro della Picnic PostNL e riesce a battere nel testa a testa il connazionale Kooij.

Olav Kooij, voto 6: secondo, sì, ma da grande favorito non può che essere deluso. Non si trova al meglio con i compagni di squadra della Visma | Lease a Bike, prova a mettersi in proprio ma viene sconfitto da van Uden, anche piuttosto nettamente. Avrà altre opportunità, ma quella di oggi sembra essere stata sprecata.

Maikel Zijlaard, voto 7,5: spesso piazzato, poco vincente. Dopo un secondo posto di tappa alla Tirreno-Adriatico quest’anno, sempre in Italia, trova il podio al Giro. Può riprovarci nelle prossime occasioni.

Mads Pedersen, voto 7,5: nella prima parte di gara rischia di finire a terra, sul finale a causa di un problema avuto da un compagno di squadra si ritrova costretto ad inseguire alla disperata. Nonostante tutta la sfortuna odierna, la Maglia Rosa trova una quarta piazza che dimostra una condizione eccezionale.

Kaden Groves, voto 5,5: l’australiano della Alpecin – Deceuninck è ben lontano da quello che abbiamo visto nel 2023, capace di vincere tappe sia al Giro che alla Vuelta. Una quinta piazza anonima.

Matteo Moschetti, voto 6,5: nono, migliore degli italiani. Caduto nella prima parte di gara, in una giornata perfetta potrebbe addirittura puntare al podio.

Primoz Roglic, voto 7,5: ancora lui a guadagnare secondi su tutti. Dopo la cronometro ecco che lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe si va a prendere due secondi di abbuono al traguardo volante. Segnali importanti in chiave classifica generale.