Pagelle Giro d’Italia 2025: Nico Denz una garanzia nella Corsa Rosa. Rimpianti per Maestri

PAGELLE GIRO D’ITALIA 2025

Nico Denz, voto 10: è una garanzia per le fughe nella Corsa Rosa. Nel 2023 aveva vinto addirittura due tappe, in un’edizione da sogno per lui. Oggi trova il tris, con un colpo da fenomeno a Cesano Maderno. Centra il tentativo giusto e poi sul finale si invola in solitaria andando a beffare tutti i rivali. Con il 31enne esulta anche la Red Bull – BORA – hansgrohe, che fino ad ora non aveva avuto gioie.

Mirco Maestri, voto 9: a 33 anni è andato vicinissimo ad una gioia che poteva valere una carriera intera. Il corridore della Polti VisitMalta si è mosso nel migliore dei modi, purtroppo però non ha seguito Denz e nella volata per il secondo posto ha dominato. Un vero peccato, a dimostrarlo sono i pugni sul manubrio dopo il traguardo.

Edward Planckaert, voto 8: doveva fungere da supporto per Groves, invece si è ritrovato a giocarsi le proprie carte nella fuga di giornata. Un terzo posto comunque importante, un risultato di lusso, il migliore in un Grande Giro.

Filippo Magli, voto 7,5: trova la fuga giusta e centra un quarto posto di gran qualità, risultato eccellente per la VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.

Wout van Aert, Mads Pedersen e Kaden Groves, voto 5: trovano la fuga giusta, ma sprecano un’occasione importante lasciando andare le seconde linee sul finale.