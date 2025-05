Pagelle Giro d’Italia 2025: Moschetti non in forma come a marzo, Del Toro non lesina energie

PAGELLE GIRO D’ITALIA 2025

Dodicesima tappa, giovedì 22 maggio

Olav Kooij, 9: è stato pilotato nel migliore dei modi da Affini e Van Aert, poi ha scelto il momento perfetto per lanciare la volata e vincerla con autorità. Era uno dei velocisti più attesi di questa Corsa Rosa e oggi ha lasciato il segno. A soli 23 anni vanta già ben 40 affermazioni in carriera da professionista.

Casper Van Uden, 7,5: prova ad anticipare i tempi, ma parte troppo lungo e alla fine viene bruciato dal connazionale Kooij. L’Olanda comunque continua a togliersi grandi soddisfazioni in questo Giro d’Italia, almeno per quanto riguarda i successi parziali. Discorso ben diverso per la classifica generale.

Ben Turner, 7: la sorpresa di giornata. Il quasi 26enne britannico vanta una sola vittoria in carriera alla Vuelta a la Region de Murcia, ma il terzo posto odierno va considerato come il risultato sinora più prestigioso della sua vita sportiva.

Mads Pedersen, 6,5: in arrivi a ranghi compatti ha forse qualcosa in meno rispetto ai velocisti puri, tuttavia potrebbe anche aver pagato il grande lavoro di ieri al servizio di Giulio Ciccone. Le energie non sono infinite.

Kaden Groves, 5: il grande deluso di giornata. Sbaglia i tempi e le gambe non sembrano super. Non va oltre la quinta posizione.

Milan Fretin, 5,5: ci si aspettava che il belga potesse essere una delle rivelazioni di questo Giro tra i velocisti, ma anche oggi non ha lasciato il segno, chiudendo sesto.

Matteo Moschetti, 5: la forma non è quella di inizio stagione. Anche oggi conferma di essere piuttosto distante anche solo dall’idea di giocarsi un successo di tappa. Vedremo se qualcosa cambierà in vista della terza settimana, quando tanti velocisti potrebbero anche decidere di tornare a casa.

Isaac Del Toro, 7,5: anche oggi, con una facilità irrisoria, va a prendersi 2″ di abbuono al traguardo volante. Diciamo che il giovane messicano non si sta risparmiando ed è protagonista ogni giorno. Da valutare la gestione delle energie in vista delle grandi vette alpine.