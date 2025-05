Pagelle Giro d’Italia 2025: Luke Plapp, che vittoria. Ulissi e Fortunato fanno gioire il Bel Paese e l’Astana

PAGELLE OTTAVA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Luke Plapp, voto 10: a 24 anni arriva la vittoria più bella della carriera. Un corridore dalle indubbie qualità, che ancora però deve maturare per decidere cosa fare da grande. Nel frattempo però si va a prendere una super soddisfazione: tappa praticamente dominata, sia a livello fisico, staccando tutti, sia a livello tattico, scegliendo il momento giusto per partire e non farsi più riprendere.

Diego Ulissi, voto 9: la nona vittoria di tappa e conseguente quindicesimo anno consecutivo a segno erano l’obiettivo del toscano. La gioia arriva lo stesso e lo dimostra il suo urlo all’arrivo: andrà domani a vestire la Maglia Rosa, una soddisfazione unica a 35 anni. Dà tutto per conservare i secondi di margine sul gruppo e riesce a coronare il sogno.

Lorenzo Fortunato, voto 7,5: la Maglia Azzurra è già cucita sulle sue spalle e, salvo catastrofi, andrà a vestirla fino a Roma. Nel frattempo però fa esultare ancor di più l’XDS Astana Team con il momentaneo secondo posto in classifica generale alle spalle di Ulissi. Manca solo il successo di tappa, ma il Giro è lungo.

Wilco Kelderman, voto 7: uno dei promotori della fuga odierna. Il neerlandese della Visma | Lease a Bike era in una giornata super, ci ha provato in tutti i modi a portarsi a casa la vittoria ma deve accontentarsi del piazzamento di lusso.

Juan Ayuso, voto 6,5: uno scatto forse esagerato quello sul finale per andare a guadagnare un misero secondo su Roglic e compagni. La vittoria di ieri è stata strepitosa, non deve però andare oltre in questa fase perché il Giro è lungo e consumare energie può essere limitante verso l’ultima settimana.