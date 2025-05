Pagelle Giro d’Italia 2025: Kaden Groves nettamente più forte, Kooij non riesce a sprintare

PAGELLE SESTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Kaden Groves, voto 10: era il più forte oggi e l’ha dimostrato in una maniera incredibile. La volata l’ha vinta praticamente per distacco grazie ad un allungo impressionante negli ultimi 200 metri. Torna a trionfare, per la seconda volta in carriera, nella Corsa Rosa: Alpecin – Deceuninck sempre protagonista al Giro. Può puntare al bis nelle prossime settimane.

Olav Kooij, senza voto: a Lecce l’errore era stato suo, oggi la squadra non lo supporta al meglio e lui non può sfoderare i suoi cavalli a causa di Matteo Moschetti che lo chiude sulle transenne (poi penalizzato l’azzurro).

Wout van Aert, voto 6: come ha dichiarato ieri, la condizione è in crescita per il belga. Sul finale però non si intende al meglio con il suo compagno di squadra Kooij, prova a chiudere il buco, allungando in prima persona e praticamente spreca energie a vuoto lanciando la volata per i rivali.

Milan Fretin, voto 8: per il momento è piazzato più che vincente, ma il belga della Cofidis, classe 2001, è in netta crescita. Ottima seconda posizione per lui.

Giovanni Lonardi, voto 7: quinta piazza, migliore degli italiani. Forse lancia lo sprint troppo presto e si trova al vento, ma riesce a difendersi e a conquistare un piazzamento comunque di qualità.

Paul Magnier, voto 7: terzo, nonostante la caduta di pochi chilometri prima (rimasto coinvolto nella scivolata generale del gruppo). Il giovane francese è pronto al definitivo salto di qualità.