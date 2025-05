Pagelle Giro d’Italia 2025: Fortunato svela l’obiettivo, Zambanini alla ricerca di una dimensione

PAGELLE GIRO D’ITALIA 2025

Terza tappa, domenica 11 maggio

Mads Pedersen, 10: ancora una volta, come nella prima frazione, finalizza l’enorme lavoro della Lidl-Trek con una volata imperiale. E’ talmente in forma che una salita dura come quella di Qafa non gli crea particolari grattacapi. Se si riprende la maglia rosa, più che per gli abbuoni, è merito della grandissima cronometro di ieri. Presumibilmente potrà tenerla sino a Tagliacozzo.

Corbin Strong, 8.5: il neozelandese non è una sorpresa. Si tratta di un corridore dotato di un più che discreto spunto veloce, che riesce a farlo valere in percorsi mossi come quello odierno. Non a caso in carriera giunse 2° al GP Quebec 2023 e lo scorso anno vinse il Giro del Veneto e una tappa al Giro di Vallonia. Oggi ci è mancato davvero poco: ha dato filo da torcere a Pedersen sin sulla linea del traguardo.

Orluis Aular, 7: dopo il terzo posto nella frazione d’apertura, altro podio di valore per la rivelazione venezuelana.

Edoardo Zambanini, 6,5: quinta posizione e primo tra gli italiani nella frazione odierna. Si tratta di un corridore che deve ancora trovare la sua vera dimensione tra i professionisti. Sin qui ha lavorato per lo più per i propri capitani, tuttavia avrebbe le qualità per emergere e dire la sua nelle corse di un giorno, perché regge le salite brevi ed è abbastanza veloce.

Pello Bilbao e Lorenzo Fortunato, 7: ci provano con coraggio sulla salita di Qafa. Vanno via insieme e si danno cambi regolari. Ma la Lidl-Trek non poteva lasciarsi scappare questa occasione. L’emiliano, intanto, è in testa alla classifica degli scalatori. Il suo obiettivo è proprio quello di portare la maglia azzurra fino a Roma.

Thomas Pidcock, 5,5: uno scattino, peraltro poco convinto, negli ultimi chilometri della salita di Qafa. Veramente troppo poco. Un inizio di Giro d’Italia piuttosto anonimo per il britannico.

Wout Van Aert, 5: il belga non è in condizione, è evidente. I problemi fisici accusati in avvicinamento si stanno facendo sentire. Ed è un peccato, perché potrebbe garantire spettacolo. Vedremo se riuscirà a salire di colpi nei prossimi giorni.