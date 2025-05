Pagelle Giro d’Italia 2025: Ayuso-del Toro, che coppia per la UAE. Roglic in difesa, bene Tiberi e Ciccone

PAGELLE SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Juan Ayuso, voto 10: nelle prime tappe aveva leggermente fatto preoccupare i suoi tifosi, prima con la caduta nella frazione iniziale e poi con una cronometro non esaltante. Ora però è venuto fuori con la sua classe: a Tagliacozzo gli ultimi 500 metri sono irresistibili, non ce n’è per nessuno. Recupera praticamente tutto il distacco da Roglic e nei prossimi giorni può andare già a caccia della Maglia Rosa. Primo successo in un Grande Giro per l’iberico.

Isaac del Toro, voto 8: 21 anni, ma una classe già sconfinata. Difficilmente riuscirà a far classifica in questa Corsa Rosa, anche perché dovrà fungere da supporto per Ayuso, ma in casa UAE Team Emirates – XRG possono leccarsi i baffi. Lavora per il capitano e poi si mette in proprio chiudendo una doppietta eccezionale.

Egan Bernal, voto 8: è tornato il colombiano che ci aveva fatto esaltare anni fa tra Giro e Tour. Dopo la sfortuna, le cadute, non sarà più il Bernal di una volta ma è comunque eccezionale. Ci prova, trascinato dalla Ineos Grenadiers, non fa il vuoto ma resta con i migliori e chiude terzo. Proverà a far classifica.

Primoz Roglic, voto 6: ad un certo punto all’ultimo chilometro era scomparso, dopo che la Red Bull – BORA – hansgrohe aveva lavorato per tutto il giorno. Nello sprint finale però appare dal nulla e perde pochissimo, andandosi a prendere la Maglia Rosa. In ogni caso era un arrivo perfetto per lui e non ha convinto a pieno.

Giulio Ciccone, voto 7: che condizione e che voglia di provarci. La Lidl-Trek lavora per il beniamino di casa che tenta l’allungo a 2 chilometri dalla fine. Rintuzzato il suo attacco resta con i migliori e chiude quinto, proverà a far classifica.

Antonio Tiberi, voto 7: la Bahrain-Victorious lo supporta nel migliore dei modi (subito dietro un super Damiano Caruso), lui è convincente, con una pedalata di gran qualità, senza perdere un centimetro dai big.

Davide Piganzoli, voto 5: 38” persi sono un po’ troppi in una tappa del genere se si vuole puntare alla top-10. Avrà diverse occasioni per rifarsi il giovane azzurro della Polti VisitMalta.