Orizzonte Catania-SIS Roma oggi, A1 pallanuoto femminile 2025: orario gara-3, tv, programma, streaming

Si giocherà alla Piscina Comunale di Nesima, a Catania, il terzo ed ultimo atto della finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: oggi, sabato 31 maggio, si giocherà la decisiva gara-3 della serie tra le padroni di casa etnee dell’Orizzonte Catania e la compagine capitolina della SIS Roma.

Il miglior piazzamento nella classifica finale della regular season ha certificato il vantaggio del fattore campo nella finale play-off dell’Orizzonte Catania, formazione che in gara-1 si è imposta per 13-6, mentre la SIS Roma ha vinto gara-2 per 9-7.

Per la decisiva gara-3 della finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile la diretta tv sarà assicurata dalle 18.30 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025

Finale play-off – Sabato 31 maggio

18.30 Gara-3, Orizzonte Catania-SIS Roma – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.