Ordine d’arrivo MotoGP, GP Francia 2025: Zarco vince in casa, Marc Marquez allunga. Bagnaia e Alex caduti

Oggi si è disputato il GP di Francia 2025, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Le Mans. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sull’iconica pista transalpina e le emozioni non sono mancate, visto che si è gareggiato in condizioni di bagnato con continui ribaltamenti di fronte.

Johann Zarco ha vinto il GP di Francia sfruttando al meglio le sue doti sull’acqua e una lettura perfetta della gara, trionfando in sella alla Honda e riportando la scuderia giapponese al successo dopo un lungo digiuno. Marc Marquez si è dovuto accontentare della seconda piazza con la sua Ducati ufficiale, ma ha allungato decisamente in testa alla classifica generale.

Suo fratello Alex Marquez è caduto quando mancavano quattro giri al termine e stazionava al sesto posto, mentre Francesco Bagnaia è volato a terra nelle battute iniziali e ha marcato un pesantissimo zero totale in questo weekend in terra transalpina visto che era scivolato anche nella Sprint Race di ieri. A terra anche Fabio Quartararo, scattato dalla pole position.

A completare il podio è stato lo spagnolo Fermin Aldeguer, che con la Ducati Gresini ha preceduto le KTM di Pedro Acosta e Maverick Vinales, mentre Takaaki Nakagami è sorprendente sesto davanti alla Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Il migliore degli italiani è stato Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), ottavo appena davanti a Lorenzo Savadori (Aprilia). Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica del GP di Francia 2025, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO GP FRANCIA MOTOGP 2025

1. Johann Zarco (Honda)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Fermin Aldeguer (Ducati)

4. Pedro Acosta (KTM)

5. Maverick Vinales (KTM)

6. Takaaki Nakagami (Honda)

7. Raul Fernandez (Aprilia)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Lorenzo Savadori (Aprilia)

10. Ai Ogura (Aprilia)

11. Luca Marini (Honda)

12. Alex Rins (Yamaha)

13. Enea Bastianini (KTM)

14. Marco Bezzecchi (Aprilia)

15. Franco Morbidelli (Ducati)

16. Francesco Bagnaia (Ducati)

Rit. Alex Marquez (Ducati)

Rit. Miguel Oliveira (Yamaha)

Rit. Brad Binder (KTM)

Rit. Jack Miller (Yamaha)

Rit. Fabio Quartararo (Yamaha)

Rit. Joan Mir (Honda)

CLASSIFICA GP FRANCIA MOTOGP 2025

1 25 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 45’47.541 142.5

2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 46’07.448 141.5 19.907

3 16 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 46’14.073 141.2 26.532

4 13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 46’17.172 141.0 29.631

5 11 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 46’25.677 140.6 38.136

6 10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Test Team HONDA 46’47.068 139.5 59.527

7 9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 46’57.843 139.0 1’10.302

8 8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 46’57.904 139.0 1’10.363

9 7 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 47’13.334 138.2 1’25.793

10 6 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 47’14.070 138.2 1’26.529

11 5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 47’20.076 137.9 1’32.535

12 4 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 47’22.898 137.7 1’35.357

13 3 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 46’01.935 136.3 1 lap

14 2 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 46’22.356 135.3 1 lap

15 1 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 46’45.456 134.2 1 lap

16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 47’08.183 133.1 1 lap

Non classificati

73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 39’24.613 140.1 4 laps

88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 32’05.330 140.8 8 laps

33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 10’18.689 146.1 20 laps

43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 8’26.735 148.6 21 laps

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 4’49.274 156.2 23 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA