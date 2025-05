Ons Jabeur attacca il Roland Garros: “Nessun match serale per le donne? Una situazione triste”

Non siamo ancora alla “sommossa”, ma le polemiche iniziano a montare. Gli organizzatori del Roland Garros sono avvisati. Di cosa stiamo parlando? Nello specifico della sessione serale (introdotta ormai da qualche anno) che vede una partita di “cartello” per ogni giornata (come accade anche a Melbourne o New York) ma che, a detta di diverse giocatrici, non sarebbe “giusta”. Tradotto, vedrebbe solamente partite del tabellone maschile, snobbando quello femminile.

Promotrice di questa polemica è stata la tunisina Ons Jabeur, eliminata al primo turno del torneo del Grande Slam parigino per mano della polacca Magdalena Frech (punteggio di 7-6, 6-0): “La penso come l’anno scorso, è triste che tutto rimanga uguale. Confermo le mie parole: è una sfortuna per lo sport femminile. Spero che chi prenderà la decisione non abbia figlie femmine, perché non credo voglia trattarle in questo modo”. (Fonte: TennisWorldItalia).

La tennista classe 1994 nativa di Ksar Hellal prosegue nella sua invettiva: “Vedono di più gli uomini, a quanto pare, perché hanno più visibilità. Quindi tutto torna. È un peccato che la Federazione e Prime abbiano firmato un contratto del genere. Nel 2024 Iga e Naomi avrebbero dovuto essere lì, ci sono un sacco di grandi partite che avrebbero dovuto esserci, quindi non so di che tipo di tifosi stiano parlando. Da fan, andrei a vedere quelle sfide”.

Di ben altro tenore, invece, le parole di Cori “Coco” Gauff. La statunitense vede la questione da un punto completamente differente: “C’è solo un posto disponibile, alle 20:15. Non credo che qualche ragazza voglia giocare a quell’ora o più tardi, questa è la verità. Non so cosa ne pensino le altre, ma penso che la maggior parte preferisca giocare prima. Forse c’è la possibilità di far giocare qualcuno alle 18:30 o alle 19. Forse potrebbe esserci una partita femminile ma, iniziando a quell’ora, sono sicura che nessuna ragazza vorrebbe iniziare dopo il match maschile, perché questo significa iniziare alle 23:00 o a mezzanotte. Dipende tutto dal torneo ma qui sembra che sia quello che vogliono. In altre competizioni ci sono due sfide serali, non posso però lamentarmi perché è una cosa del torneo”.