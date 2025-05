OKC torna alle Finals NBA. I Thunder dominano gara-5 contro Minnesota

Tredici anni dopo OKC giocherà le Finals NBA. I Thunder chiudono la serie contro i Minnesota Timberwolves sul 4-1, dominando gara-5 davanti ai propri tifosi con un perentorio 124-94. Gilgeous-Alexander e compagni non sprecano il primo match point e proseguono la loro straordinaria stagione, sapendo già di avere il fattore campo in finale qualsiasi sia l’avversaria.

Di gara-5 c’è davvero poco da raccontare, perchè la partita è finita già alla prima sirena, visto che OKC si è portata sul +17, subendo solamente nove punti. Il dominio dei Thunder è proseguito anche nel secondo quarto, arrivando all’intervallo avanti 65-32. Gara-5 dunque già finita ed il secondo tempo è servito solamente per le statistiche, con Minnesota che non è mai riuscita ad entrare in partita.

Non poteva che essere Shai Gilgeous-Alexander il trascinatore di OKC in una delle notti più importanti della sua storia. Il canadese chiude con 34 punti, 8 assist e 7 rimbalzi ed insieme a lui ci sono i 22 punti di Chet Holmgren e i 19 di Jalen Williams. A Minnesota non bastano i 24 punti di Julius Randle e i 19 di Anthony Edwards (1/7 dall’arco) con i T’Wolves che per il secondo anno di fila si fermano in finale di conference.

OKC è dunque alle Finals e adesso attende l’avversaria, che uscirà dalla finale della Eastern Conference tra Indiana e New York. I Pacers sono avanti 3-1 e stanotte si gioca al Madison Square Garden con i Knicks che cercano di allungare la serie e sperare ancora in una rimonta clamorosa.