Oggi il sorteggio del Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista del sorteggio del Roland Garros 2025, in programma oggi pomeriggio a Parigi dalle ore 14.00. Nella capitale francese verranno stilati i tabelloni principali (in attesa della conclusione delle qualificazioni) del singolare maschile e femminile, che vedranno la partecipazione di 128 uomini e 128 donne.

L’Italia, reduce da una trionfale edizione degli Internazionali a Roma, può contare su una folta pattuglia in cui spiccano quattro teste di serie: Jannik Sinner (numero 1 al mondo), Lorenzo Musetti (n.8 del seeding), Matteo Berrettini (n.28) in campo maschile e la nuova regina del Foro Italico Jasmine Paolini (n.4) nel settore femminile.

Il contingente azzurro verrà completato da Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Luca Nardi nel main draw maschile e da Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto in quello femminile. Vedremo se nei prossimi giorni qualcuno sarà in grado di aggiungersi all’elenco superando i tre turni di qualificazione.

Il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2025 (previsto giovedì 22 maggio alle ore 14.00) non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming gratuita sul canale Youtube del Roland Garros.

CALENDARIO SORTEGGIO ROLAND GARROS 2025

Giovedì 22 maggio

Ore 14.00 Sorteggio tabellone principale Roland Garros 2025 a Parigi

PROGRAMMA SORTEGGIO ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLO IN TV/STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube del Roland Garros.