Gli Enhanced Games, le Olimpiadi con il doping, si disputeranno il prossimo anno in quel di Las Vegas: appuntamento a maggio per le gare che vedranno in scena nuotatori, pesisti e atleti.

Nel corso della presentazione dell’evento è stato annunciato ciò che si potrà vedere: prestazioni monstre, superiori sicuramente alla media. L’esempio è arrivato dal greco Kristian Gkolomejev, argento Mondiale nel 2019 a Gwangju nei 50 stile libero e oro Europeo nel 2024.

Nella sua specialità preferita il classe 1993, supportato dal doping, è riuscito a nuotare il nuovo record del mondo in 20.89, superando l’ormai storico 20”91 del brasiliano Cesar Cielo, nuotato con i costumi gommati.

Le parole del greco: “Gli Enhanced Games mi hanno fornito le risorse e il team di cui avevo bisogno per raggiungere un nuovo livello di prestazioni”.