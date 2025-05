Nuoto, tanta Italia nel Mare Nostrum 2025: Curtis, Pilato e Martinenghi osservati speciali

Il nuoto internazionale tornerà in scena nel circuito del Mare Nostrum. Sarà un appuntamento importante per verificare lo stato dell’arte in vista dei Mondiali in vasca lunga a Singapore, previsti a luglio. Gli appuntamenti saranno tre, come di consueto:

17-18 maggio a Montecarlo

21-22 maggio a Barcellona

24-25 maggio a Canet en Roussillon

Tre meeting in cui testarsi in vista di quel che sarà. Ci sarà anche una presenza della squadra italiana importante, proprio per sondare il terreno e capire quale sia il livello. In particolare, ci saranno Sara Curtis, Lisa Angiolini, Benedetta Pilato, Alberto Razzetti, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Ludovico Viberti, Giacomo Carini, Nicolò Martinenghi, Leonardo Deplano, Daniele Momoni e Christian Bacico.

Grande curiosità su Curtis, sempre più convincente nell’accoppiata 50-100 stile libero, mentre ci si aspettano segnali di vitalità da Pilato e Miressi dopo quanto accaduto negli Assoluti a Riccione. Curiosità sulle prestazioni del campione olimpico, Martinenghi, visto il nuovo sodalizio tecnico con Matteo Giunta.