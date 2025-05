Nuoto, Martinenghi e Quadarella vittoriosi nel day-2 del Mare Nostrum a Barcellona. Pioggia di podi per gli azzurri

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare del 46° Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, seconda tappa del circuito internazionale Mare Nostrum 2025 di nuoto. Contingente italiano numeroso nelle acque catalane e i riscontri sono stati più che soddisfacenti.

Si parte dalle due affermazioni di giornata, ovvero Simona Quadarella nei 1500 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana. La romana si è imposta nelle 30 vasche col crono di 16:04.21 precedendo l’altra azzurra Emma Vittoria Giannelli (16:27.25), mentre il campione olimpico ha centrato l’obiettivo nella sua specialità. Un’altra doppietta, visto che oltre al successo di Tete in 1:00.01 c’è stato il secondo posto di Ludovico Viberti in 1:00.17, togliendosi la soddisfazione di precedere il bielorusso Ilya Shymanovich (1:00.25), che ieri aveva preceduto i due azzurri nei 50 rana.

Duello molto serrato nei 50 rana femminili tra la tedesca Anna Elendt e Benedetta Pilato. Il successo è andato alla teutonica in 30.82, a precedere la pugliese di 0.02. Ancor più all’ultimo respiro la sfida dei 100 stile libero maschili, col britannico Duncan Scott a segno in 49.28, a precedere di 0.01 Manuel Frigo (49.29).

Altri podi in casa Italia grazie a Sara Franceschi, seconda nei 400 misti in 4:44.73, dietro alla spagnola Emma Carrasco Cadens (4:41.29). Nei 50 stile libero femminili Sara Curtis è giunta terza in 24.99 nella prova vinta dall’olandese Milou van Wijk (24.56). Nei 100 farfalla donne altra terza piazza firmata da Costanza Cocconcelli in 58.91, distanza in cui la giapponese Mizuki Hirai è stata la migliore in 57.21.

Nei 200 misti maschili altra affermazione britannica griffata da Tom Dean in 2:01.26, che ha battuto di poco Alberto Razzetti (2:01.64). A chiudere il cerchio tra le fila tricolori è stata la piazza d’onore di Marco De Tullio nei 400 stile libero uomini in 3:49.28, alle spalle del tunisino Ahmed Jaouadi (3:47.58). Appuntamento per la terza tappa del circuito a Canet-En-Roussillon (Francia) dal 24 al 25 maggio.