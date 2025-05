Nuoto, il Mare Nostrum 2025 prende il via da Montecarlo: inizia la volata per Singapore!

Il Mare Nostrum 2025, il numero 31 della storia, è pronto a prendere il via con la prima delle tre tradizionali tappe, che si terrà il 17 e 18 maggio nel Principato di Monaco. Il Prince Albert II Nautical Center di Monte Carlo ospiterà alcuni dei migliori nuotatori del mondo, tra cui molti atleti italiani, che saranno protagonisti di una competizione che lancia ufficialmente la volata in vista dei Mondiali di Singapore. L’appuntamento monegasco, oltre alle tradizionali gare su vasca da 50 metri, introdurrà un format innovativo per le gare sprint, con un’emozionante “skin race” che porterà gli atleti a sfidarsi in cinque turni, dalle batterie alle semifinali, con la finalissima che si terrà domenica sera. Un format che acquista importanza visto che tutte le distanze veloci da poco più di un mese, sono diventate olimpiche.

La selezione azzurra è di prim’ordine. Nicolò Martinenghi, campione olimpico dei 100 rana, sarà il grande protagonista della competizione. Martinenghi avrà come avversari il torinese Ludovico Viberti, che ancora deve strappare il pass per i Mondiali, e il russo Kirill Prigoda. Il 2025 è iniziato nel migliore dei modi per Martinenghi, che punta a confermare il suo status di fuoriclasse anche su questa prestigiosa arena. Fari puntati anche sulla stella emergente del nuoto italiano, Sara Curtis che si prepara a scendere in vasca nei 50 e 100 metri stile libero e nei 50 metri dorso, dove sfiderà un lotto di rivali di primo livello. La giovane azzurra ha già dimostrato il suo talento con record italiani infranti a ripetizione, e Montecarlo rappresenta per lei una nuova occasione di crescita e visibilità internazionale.

Non solo Martinenghi e Curtis: il programma della tappa di Montecarlo vedrà anche la partecipazione di Benedetta Pilato, che punterà alla qualificazione al Mondiale nella sua gara preferita, i 50 rana, di Simona Quadarella, che ai Mondiali di Singapore è già qualificata. Alberto Razzetti, Manuel Frigo e Lisa Angiolini completeranno la nutrita delegazione azzurra che punta a fare bene in questa prima tappa del circuito Mare Nostrum.

Nutrita la presenza di atleti di caratura mondiale. Kliment Kolesnikov, primatista mondiale dei 50 metri dorso, tornerà in grande stile dopo una lunga assenza dalle competizioni internazionali. Il russo, specialista dei 50 e 100 dorso, dovrà vedersela con avversari di prim’ordine come il polacco Ksawery Masiuk e l’italiano Christian Bacico, che a Riccione ha fatto incetta di titoli, concedendo il tris nelle tre distanze del dorso.

Nel nuoto stile libero, Tom Dean e Siobhan Haughey sono gli atleti più attesi. Dean, campione olimpico e primatista nei 200 metri stile libero, sarà il favorito anche nei 200 misti, mentre Haughey, reduce da un breve periodo di pausa, torna in grande spolvero con l’obiettivo di confermarsi regina dei 200 stile libero. Attenzione anche al francese Maxime Grousset, alla giovane bosniaca Lana Pudar e alla ranista tedesca Anna Elendt.

Una delle novità di questa edizione del Mare Nostrum è il formato delle gare sprint. Le tradizionali gare sui 50 metri (stile libero, farfalla, dorso e rana) saranno disputate in modalità eliminazione diretta, simile a quanto accade nel ciclismo su pista o nello sci di fondo. La giornata di sabato vedrà le batterie, con i migliori sedici atleti che passeranno alla fase ad eliminazione diretta. Nel pomeriggio si svolgeranno gli ottavi e i quarti di finale, mentre domenica sera avremo le attesissime semifinali e finali, con un crescendo di adrenalina che promette di regalare spettacolo.

Il Mare Nostrum di Montecarlo è il primo atto di un tour che promette emozioni in tutte le tappe. Con una partecipazione di altissimo livello e una nutrita rappresentanza azzurra, l’edizione di quest’anno si preannuncia come una delle più combattute e spettacolari di sempre. Gli occhi sono puntati su Nicolò Martinenghi, Sara Curtis e gli altri atleti italiani, ma non solo: alcuni dei migliori del mondo sono pronti a mettersi in gioco in un evento che darà già importanti indicazioni in vista del grande appuntamento asiatico in programma a fine luglio.