Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri quinto nella 3 km knockout degli Europei 2025. Vince Rasovszky

Un epilogo amaro. Giornata di novità a Stari Grad (Croazia), sede degli Europei 2025 di nuoto di fondo. Dopo le 10 e le 5 km, lo schedule prevede un format diverso. Il riferimento è alla 3 km knockout, una gara a eliminazione da affrontare in tre segmenti a 1500, 1000 e 500 metri tale da portare all’assegnazione delle medaglie.

È spettato agli uomini dare il via alle danze e in casa Italia si è puntato su Gregorio Paltrinieri, Davide Marchello e Matteo Diodato. Un Paltrinieri partito col piglio di chi aveva voglia di replicare l’oro di ieri nella 5 km. Il carpigiano ha svettato nel primo round (1500 metri), che ha portato a una scrematura del gruppo a 16 unità, e in semifinale (1000 metri), funzionale alla qualificazione per l’atto conclusivo riservato ai migliori dieci atleti del round descritto.

Nella finale da 500 metri Greg non è riuscito a esprimere quella brillantezza che si era notata nei segmenti precedenti, anche per un discorso di caratteristiche e di allenamento. A fare la voce grossa è stato il campione olimpico, Kristof Rasovszky, a segno in questa sede nella 10 km e molto migliorato anche nelle distanze in piscina negli ultimi campionati nazionali.

Il magiaro ha concluso con il crono di 5:04.04 a precedere di 0.62 il francese Logan Fontaine e di 1.16 l’altro ungherese David Betlehem. Quinto Paltrinieri a 2.09, mentre gli altri due azzurri, Davide Marchello e Matteo Diodato, hanno concluso in nona (+7.12) e decima piazza (+7.92). Alle 15.00 è prevista la 3 km knockout femminile.