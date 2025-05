Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli giù dal podio nella 10 km degli Europei 2025. Oro a Rasovszky

Niente medaglia nella 10 km maschile degli Europei di nuoto di fondo a Stari Grad (Croazia), sull’isola di Hvar, in casa Italia. Il Bel Paese aveva messo sul tavolo fiches importanti: Gregorio Paltrinieri, Andrea Filadelli e Dario Verani. In un mare particolarmente increspato e temperature basse, è stato il campione mondiale e olimpico, Kristof Rasovszky, a far valere la sua potenza.

Partendo in una lunga progressione nell’ultimo giro, il magiaro si è liberato della compagnia dei più immediati inseguitori, conservando all’arrivo un margine di sicurezza per poter toccare il tabellone con un certo agio. Un prova di forza di Rasovszky che si è confermato ancora una volta il migliore interprete nella specialità a Cinque Cerchi.

Ci ha provato Paltrinieri a farsi vedere nelle prime posizioni, interpretando al solito modo la gara, ovvero all’attacco. Tuttavia, le condizioni del campo gara descritto non sono venute incontro alle caratteristiche del carpigiano, che comunque è apparso in chiara crescita di forma rispetto a quanto messo in mostra in Coppa del Mondo.

L’azzurro è giunto quarto, dunque, a 2.58 dalla vetta, venendo beffato dai due francesi Logan Fontaine (+2.36) e Marc-Antoine Olivier (+2.50) a completare il podio. In quinta posizione, a solo un centesimo da Greg, ha concluso Filadelli. Per quanto riguarda Verani, il terzo azzurro della serie si è classificato nono a 9.62, precedendo il bronzo olimpico, David Betlehem (+11.54).