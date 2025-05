Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci si tinge d’argento nella 10 km degli Europei a Stari Grad. Vince Mihalyvari

Prima gara e prima medaglia per l’Italia negli Europei di nuoto di fondo 2025. Nelle acque libere di Stari Grad, sull’isola di Hvar, si è subito cominciato a fare sul serio con la distanza più importante del programma, ovvero la 10 km. A partire dalle 09.00 ha avuto inizio la prova femminile e attese c’erano sul conto di Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico a Parigi.

La toscana ha interpretato la gara nel modo abituale: nuotare davanti, imprimendo il proprio ritmo e volendo fare gara di testa. Non è un caso che Taddeucci ai rilevamenti intermedi sia stata sempre nelle primissime posizioni, proprio per avere sempre il pieno controllo della situazione.

Davanti a tutte prima del rettilineo finale, l‘azzurra ha cercato di far valere il proprio ritmo, ma alla fine della fiera l’ungherese Viktoria Mihalyvari ha dimostrato di avere qualcosa in più, inserendo una gambata potente a cui l’azzurra non è riuscita a rispondere.

Pertanto, la magiara si è andata a prendere l’oro continentale col crono di 1:57:27.54, precedendo di 2.80 Taddeucci e di 6.83 la tedesca Lea Boy. Per quanto concerne le altre italiane, Linda Caponi si è classificata settima a 19.88 e Barbara Pozzobon nona a 26.83. Alle ore 14.00 è prevista la 10 km maschile, con Gregorio Paltrinieri, Andrea Filadelli e Dario Verani al via.