Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci beffata al fotofinish nella 3 km knockout degli Europei 2025. Oro a Fabian

Si conclude senza medaglie azzurre il day 3 degli Europei 2025 di nuoto di fondo. A Stari, in Croazia, Ginevra Taddeucci non è riuscita a salire sul podio della 3 km knockout femminile, beffata al fotofinish dalla tedesca Lea Boy. Le altre italiane, Antonietta Cesarano e Giulia Gabbrielleschi, tutte qualificate alla finale, hanno concluso la gara rispettivamente al quinto e nono posto. L’oro è stato conquistato dall’ungherese Bettina Fabian, che ha dominato i 500 metri del round finale.

La terza giornata degli Europei 2025 di nuoto di fondo ha messo in palio i nuovi titoli della 3 km knockout maschile e femminile. Dopo le gare dei 10 e dei 5 km, disputate nei giorni precedenti, oggi è andato in scena, nelle acque libere di Stari Grad, in Croazia, l’innovativo format. Nella gara maschile Gregorio Paltrinieri si è posizionato in quinta posizione, con la medaglia d’oro ottenuta dal magiaro Kristof Rasovzky.

Il format prevede infatti un primo round da 1500 metri, poi la semifinale di 1000 e la finale di 500. La gara femminile ha visto protagoniste le azzurre Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi e la debuttante Antonietta Cesarano che, con poche difficoltà, hanno strappato agilmente il pass per la semifinale. Il secondo round è stato vinto dalla Taddeucci, campionessa della 5 km, con la Gabrielleschi e la Cesarano che si qualificano per la finale rispettivamente al quarto e al nono posto.

I 500 metri della finale sono stati dominati dall’ungherese Bettina Fabian, che conquista il secondo oro consecutivo della giornata per il paese magiaro. In seconda posizione si è posizionata la spagnola Paola Otero Fernandez (+4.00). Ginevra Taddeucci è stata fino alla fine in lotta per il podio ma è stata anticipata al fotofinish dalla tedesca Lea Boy (+5.39). Quinta piazza per Antonietta Cesarano (+9.40) mentre Giulia Gabbrielleschi chiude in decima posizione (+10.04).