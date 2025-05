Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Contenta per il mio primo titolo europeo. È stata una gara molto dura”

Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia d’oro nella 5 chilometri ai Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo, in corso di svolgimento sull’isola croata di Hvar. La 27enne toscana, bronzo olimpico in carica e argento ieri sulla distanza doppia nella giornata inaugurale della manifestazione, ha ottenuto così il primo titolo continentale individuale della carriera.

“Sono molto contenta per il mio primo titolo europeo. È stata una gara molto dura dopo le fatiche della 10 km nella giornata d’apertura. Cercavo la scia, ma c’era confusione nelle retrovie. Pensavo di partire prima, ma avevo risorse limitate e quindi negli ultimi 800 metri ho cercato di spingere il più possibile. Ci ho creduto fino alle fine ed è andata bene“, racconta Taddeucci al sito federale.

Per l’Italia arriva dunque il secondo podio dopo le prime tre gare degli Europei in acque libere, entrambi firmati da una degli attuali punti di riferimento del movimento azzurro, ma già nel pomeriggio arriverà un’altra occasione per rimpinguare il bottino di medaglie della spedizione tricolore con la 5 chilometri maschile in cui Gregorio Paltrinieri è annunciato tra i grandi favoriti.