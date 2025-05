Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Acqua molto fredda, sono stati sei giri impegnativi”

I Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo si sono aperti con un acuto importante per l’Italia, grazie al secondo posto di Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri. La spedizione azzurra comincia dunque con una medaglia al primo tentativo, in attesa della gara maschile sulla stessa distanza prevista oggi pomeriggio in cui sarà impegnato anche Gregorio Paltrinieri.

Taddeucci, già bronzo olimpico nella specialità a Parigi 2024, ha disputato una prova da assoluta protagonista dettando a lungo il ritmo nelle acque di Stari Grad (in Croazia) e riuscendo a scremare il gruppo con un gran forcing nell’ultimo giro perdendo però la volata conclusiva per il titolo con l’ungherese Viktoria Mihalyvari e precedendo all’arrivo la tedesca Lea Boy.

“È stata una gara molto complicata per l’acqua molto fredda. La temperatura era intorno ai diciannove gradi. Sono stati sei giri molto impegnativi. All’ultimo giro siamo andate via io e l’ungherese Mihalyvari. Sapevo che avrebbe tirato da dietro nell’ultimo giro e quindi mi è andata bene“, le sue dichiarazioni a caldo dopo la competizione (fonte: FIN).