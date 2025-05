Nuoto di fondo, che cos’è la 3 km knockout: la novità agli Europei di Stari Grad

La voglia di novità. Dal 28 al 31 maggio a Stari Grad, in Croazia, gli Europei di nuoto di fondo andranno in scena. Sull’isola di Hvar ci si metterà alla prova e un elemento di discontinuità rispetto al passato ci sarà. Nell’ultima edizione a Belgrado lo schedule era formato da 5, 10 e 25 km, nonché dalla staffetta mista.

Niente 25 km a livello continentale nelle acque croate, adeguandosi a quanto stabilito a livello mondiale. Al suo posto ci saranno le 3 km knockout. Di cosa stiamo parlando? Il riferimento è a una gara a eliminazione diretta di 3 km, per l’appunto, con tre segmenti da 1500, 1000 e 500 metri in cui i nuotatori nelle ultime posizioni saranno eliminati e non potranno accedere al successivo step.

Pertanto, vi saranno tre turni. Il primo, su di una distanza di 1500 metri scremerà il gruppo dei partecipanti a 20 unità, che in questo modo accederanno alle semifinali. Nel penultimo atto di un km, essere in top-10 (i migliori e le migliori 10) si tradurrà nella qualificazione alla finale dove ci si giocherà il titolo.

Una formula che ha fatto il proprio esordio a livello seniores nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Ibiza (Spagna) e sarà riproposta nella rassegna continentale. L’idea è quella di rendere più accattivante per il pubblico l’intera manifestazione e, nello stesso tempo, coinvolgere sempre di più gli atleti.