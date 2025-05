Nuoto, Benedetta Pilato vince i 50 rana nel Mare Nostrum a Montecarlo. Tanti podi per gli azzurri

Calato il sipario sulla seconda e ultima giornata di gare della prima tappa del Mare Nostrum a Montecarlo. Nella piscina del Principato ci sono tante cose da dire. Si parte dai tornei dedicati alla velocità, un format particolare fatto di semifinali e finali in cui i rappresentanti del Bel Paese hanno mostrato chiari segnali di vitalità.

Il riferimento è in particolare a Benedetta Pilato. La pugliese, dopo i problemi avuti negli Assoluti primaverili a Riccione, andava in cerca di sensazioni e si è imposta col crono di 29.90 nell’atto concluso. Sfida finale in cui Ludovico Viberti è giunto secondo nella medesima specialità in 26.80, preceduto dal bielorussa Ilya Shymanovich (26.59).

Rimanendo in tema di sprinter, nei 50 stile libero uomini il fiorentino Leonardo Deplano ha concluso in seconda piazza col tempo di 22.06, preceduto di 0.05 dall’ungherese Szebasztian Szabo (22.01). Piazze d’onore sono arrivate anche per Fabio Dalu (4:24.49) nei 400 misti e Giorgia Tononi (4:16.33) nei 400 stile libero femminili. Nei 100 rana uomini, il campione olimpico Nicolò Martinenghi ha toccato la piastra in 59.94, alle spalle solo di Shymanovich (59.77), terzo Viberti in 1:00.44.

Un secondo posto più che onorevole nei 200 dorso uomini per Christian Bacico in 1:58.78, dietro al francese Mathys Chouchaoui (1:58.62). Sono da segnalare altri due podi. Sara Curtis è giunta terza nei 100 stile libero in 54.69, nella gara vinta da Siobhan-Bernadette Haughey (53.58), e Sara Franceschi ha concluso anche lei sul terzo gradino del podio nei 200 misti (2:12.98), nella prova in cui l’israeliana Anastasia Gorbenko è stata la migliore in 2:10.18.