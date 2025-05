Nuoto, Alberto Razzetti e Sara Franceschi sugli scudi nel Mare Nostrum a Canet

Finita nell’album dei ricordi l’edizione 2025 del circuito Mare Nostrum di nuoto. Nella piscina di Canet, in Francia, in casa Italia sono arrivati risultati considerevoli. Alberto Razzetti, in particolare, ha risposto presente e fatto vedere qualità non comuni.

Il ligure si è imposto nei 200 delfino in 1:56.05, in una gara in cui in terza posizione ha concluso Federico Burdisso col tempo di 1:57.84. Secondo l’ungherese Richard Marton (1:57.80). Altra affermazione per gli azzurri è stata quella di Sara Franceschi. La toscana ha fatto suoi i 400 misti col crono di 4:40.28, replicando quanto di buono fatto vedere anche nella distanza breve ieri.

Altri podi ne sono arrivati per la pattuglia tricolore. Antonella Crispino è salita sul terzo gradino dei 200 farfalla donne in 2:11.70, nella specialità in cui la belga Sarah Dumont ha toccato per prima la piastra in 2:10.40. Continua a essere poco fortunato Manuel Frigo coi centesimi, visto il solo 0.01 che l’ha separato dal francese Maxime Grousset (48.88).

Razzetti ha dato nuovi segnali di vitalità nei 200 misti, giungendo secondo (1:59.97), alle spalle del neozelandese Lewis Clareburt (1:59.31). A chiudere il cerchio è stata Arianna Castiglioni, sesta nei 50 rana in 31.29. Successo della tedesca Anna Elendt (30.63).