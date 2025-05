Novak Djokovic si separa da Andy Murray: già finita la collaborazione tra i due. L’annuncio sui social

Titoli di coda sulla collaborazione tra Novak Djokovic e Andy Murray. In maniera inattesa, si è concluso il rapporto tra il campione serbo e l’ex tennista scozzese, che circa sei mesi fa avevano dato il via a questa relazione giocatore-allenatore molto particolare. A dare l’annuncio è stato lo stesso Nole sui social, ringraziando Murray per il lavoro svolto insieme.

“Grazie, coach Andy, per tutto il duro lavoro, il divertimento e il supporto degli ultimi sei mesi dentro e fuori dal campo. Mi è piaciuto molto approfondire la nostra amicizia insieme“, ha scritto il campione nativo di Belgrado.

POST SU INSTAGRAM DI NOVAK DJOKOVIC

A questo punto è da capire se Djokovic vorrà proseguire in autogestione oppure se ci sarà un’alternativa in vista del Roland Garros e nella stagione corrente. Una situazione non nuova, ricordando quando c’era stata la separazione con Goran Ivanisevic, a precedere l’inizio del 2025.

Djokovic è in una fase molto particolare della sua carriera e, secondo alcune fonti, sarebbe intenzionato a giocare addirittura fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, quando avrà 41 anni. Da capire in che modo vorrà procedere nel percorso e soprattutto quali saranno le risposte del suo fisico rispetto alle sollecitazioni che richiede il tennis.