Novak Djokovic può sfatare il tabù del titolo n.100. A Ginevra riparte la caccia a Federer e Connors

Il serbo Novak Djokovic è approdato in semifinale ai Gonet Geneva Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Ginevra, in Svizzera: nel penultimo atto odierno sfiderà il britannico Cameron Norrie.

L’avversario nell’eventuale finale, invece, uscirà dal confronto tra il polacco Hubert Hurkacz e l’austriaco Sebastian Ofner: il serbo è alla ricerca della vittoria del titolo numero 100 in singolare, essendo al momento a quota 99, al terzo posto della classifica di tutti i tempi.

Davanti al balcanico ci sono soltanto lo statunitense Jimmy Connors, che tra il 1972 ed il 1996 vinse 109 tornei in singolare, e l’elvetico Roger Federer, che tra il 1998 ed il 2022 ne conquistò 103. Il serbo potrebbe cogliere la vittoria numero 100 proprio alla vigilia del Roland Garros.

In carriera il serbo, ha vinto anche un titolo in doppio, in coppia con l’israeliano Jonathan Erlich al Queen’s nel 2010, ma a queste affermazioni vanno aggiunti anche i successi in Coppa Davis nel 2010, in Laver Cup nel 2018, ed in ATP Cup nel 2020.