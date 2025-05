Novak Djokovic pronto per l’esordio al Roland Garros: “Voglio vincere ancora uno Slam”

Novak Djokovic si concentra sul suo esordio al Roland Garros 2025. Dopo aver centrato il centesimo successo della sua carriera a Ginevra ed aver preso fare alla splendida celebrazione di Rafa Nadal sul Philippe Chatrier, il fuoriclasse serbo è pronto per dare il via al suo percorso nel torneo parigino. Il suo primo impegno sarà domani contro lo statunitense Mackenzie McDonald giocatore numero 98 del ranking mondiale. Un ostacolo non certo proibitivo per il giocatore che ha vinto 3 volte il torneo del Bois de Boulogne.

Nelle ore precedenti il suo esordio, il nativo di Belgrado (che da poco ha spento le 38 candeline) ha le idee chiare su quello che vorrà fare sulla terra rossa parigina: “Non ho dubbi, ho ancora voglia di lottare e stare nel circuito”.

“Il mio obiettivo? – prosegue – Voglio vincere un altro titolo del Grande Slam. È ciò che desidero di più e per cui continuo a lottare. Negli ultimi mesi sono andato vicino a vincere alcuni titoli importanti, ma la costanza di rendimento non è arrivata. Continuo a cercare la fiducia, il livello di gioco e la mobilità per vincere un altro Major. È ciò che desidero di più e per cui continuo a lottare”.

Come arriva il vincitore di 24 titoli dello Slam all’appuntamento del Roland Garros? “Vince a Ginevra è stato importante. Opportunità come questa non mi capitano spesso, perché ero molto nervoso e stressato sapendo che questo torneo avrebbe potuto essere una delle mie ultime possibilità di raggiungere quota 100 titoli. Sono contento di aver centrato questo obiettivo ottenendo quella vittoria tanto attesa, che in tanti mi chiedevano. Mi sono messo molta pressione addosso, quindi vincere il titolo è stato un sollievo”.