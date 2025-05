Nicolò Bulega straordinario a Most! Beffa in volata Toprak Razgatlioglu in gara-2

Semplicemente straordinario. Nicolò Bulega ha infiammato gara-2 del round in Cechia del Mondiale 2025 di Superbike. Sulla pista di Most il pilota emiliano della Ducati è riuscito a piegare in un arrivo all’ultimo respiro il turco Toprak Razgatlioglu (BMW). 27 millesimi di differenza tra i due, quando si pensava che il campione del mondo in carica avesse chiuso la partita per il successo.

Bulega, acciaccato dopo l’incidente nella FP1, è partito subito all’attacco nel tentativo di rompere il ritmo a Toprak e creargli dei grattapi. Primo giro in cui c’è stato un incidente che ha coinvolto in curva-1 lo spagnolo Alvaro Bautista, spinto da Jonathan Rea (Yamaha) contro la Honda dell’iberico Xavi Vierge. Gara finita per l’alfiere di Borgo Panigale e doppio long-lap penalty per Rea, che poi chiuderà 13°.

Il tema principale, però, è stato il duello tra Bulega e Razgatlioglu. Il turco ha rotto gli indugi in maniera definitiva a 10 giri dalla conclusione, comprendendo che da parte del leader del campionato non ci fossero sconti. Il turco ha tentato di scappare, ma il centauro nostrano è rimasto aggrappato letteralmente alla sua Ducati, per giocare un brutto scherzo al suo rivale.

È quanto accaduto. Girando su tempi da 1’30” alto, infatti, Nicolò è riuscito in maniera incredibile ad accorciare le distanze e nell’ultima tornata, rischiando il tutto per tutto e copiando le traiettorie dell’avversario, è uscito meglio dall’ultima curva. Conclusione: arrivo in volata vincente ed esultanza pienamente giustificata per Bulega. Sul gradino del podio è salito anche Danilo Petrucci (Ducati) a 16.276. In top-10 troviamo anche Alex Bassani (bimota) sesto a 21.774, Yari Montella (Ducati) ottavo a 26.093 e Andrea Locatelli (Yamaha) nono a 26.094. Con questo risultato, Bulega guadagna in classifica generale: 252 punti, rispetto ai 221 di Toprak.

CLASSIFICA GARA-2 ROUND CECHIA SUPERBIKE 2025

1 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’31.054 1’30.491 302

2 1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR 0.027 +0.027 1’31.334 1’30.379 300

3 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 16.276 +16.249 1’32.121 1’31.355 300

4 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 16.452 +0.176 1’31.831 1’31.130 298

5 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 20.703 +4.251 1’33.130 1’31.206 296

6 47 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini 21.774 +1.071 1’32.906 1’31.294 305

7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 24.803 +3.029 1’32.491 1’31.554 300

8 5 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R 26.083 +1.280 1’31.855 1’31.579 301

9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 26.094 +0.011 1’32.457 1’31.729 297

10 31 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR 26.705 +0.611 1’31.709 1’31.709 301

11 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 29.617 +2.912 1’32.589 1’31.699 301

12 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4R 30.086 +0.469 1’32.319 1’31.897 300

13 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 33.045 +2.959 1’33.519 1’31.392 298

14 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 33.387 +0.342 1’32.850 1’31.793 302

15 22 LOWES Alex bimota KB998 Rimini 34.001 +0.614 1’31.919 1’31.510 295

16 17 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R 37.819 +3.818 1’32.721 1’32.200 301

17 99 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1 37.990 +0.171 1’33.295 1’31.943 292