Nicolò Bulega non si abbatte: “Ho dato tutto ma Razgatlioglu ne aveva di più. Ora testa a Gara-2”

La superpole race del round della Repubblica Ceca del Mondiale di superbike 2025 si chiude esattamente nella stessa maniera con la quale si era conclusa Gara-1. Toprak Razgatlioglu precede Nicolò Bulega e Danilo Petrucci. Stesso podio di ieri. Sarà così anche in Gara-2 che prenderà il via alle ore 14.00? Lo scopriremo tra poche ore, per il momento ci siamo gustati un bellissimo spettacolo nella gara su distanza ridotta.

Il pilota turco del team BMW ha centrato il successo, ma ha dovuto piegare la resistenza di Nicolò Bulega. Il pilota emiliano, nonostante gli acciacchi dovuti alla brutta caduta di venerdì nel corso delle prove libere, ha fatto vedere per l’ennesima volta che proverà sempre a dare tutto quello che a disposizione per centrare il successo. Il corpo a corpo contro il suo grande rivale ha impreziosito la superpole race. In avvio il ducatista ha provato la fuga, ma Razgatlioglu si è sbarazzato di Danillo Petrucci e lo ha subito iniziato a braccare.

Il sorpasso è arrivato già nel corso del secondo giro ma, da quel momento in avanti, ha preso il via il duello tra i due grandi rivali. Bulega ha provato un primo attacco, finendo però lungo, quindi lo ha ritentato più tardi, andando a segno. Il turco, ad ogni modo, non si è scomposto e ha nuovamente sopravanzato l’emiliano. Il leader della classifica generale (ancora +26 in questo momento) ha poi preso la scia del rivale, finendo malamente lungo in curva 1 in avvio di quinto giro. Il momento che ha segnato la gara, dato che poi il classe 1999 è tornato in pista con un secondo di distacco.

Al termine della gara sulla pista ceca, il pilota del team Barni Ducati ha analizzato quanto avvenuto nella superpole race nel corso delle interviste di rito: “Una gara difficile. Diciamo che ho provato davvero di tutto per stare davanti ma, anche oggi, Toprak Razgatlioglu ne aveva di più nel taschino ed è andato a vincere. C’è poco da aggiungere. Peccato per quell’errore alla chicane iniziale che mi è costato tempo prezioso e, con il senno di poi, ha deciso la gara. Ora proveremo a migliorare la moto in vista di Gara-2 e tenteremo di nuovo l’assalto alla vittoria”.