Nick Kyrgios attacca Jannik Sinner: “Paga il fisioterapista e poi è così ingenuo?”

Nick Kyrgios ha ricominciato con i suoi ormai triti e ritriti attacchi nei confronti di Jannik Sinner, il quale avrebbe dovuto scontare una squalifica decisamente più pesante secondo l’australiano. Da qualche settimana il tennista oceanico non interveniva in materia, ma nelle ultime ore ha interrotto il digiuno durante l’ultima puntata del podcast ChangeOverpodcast.

Il tema è sempre il solito: “Ragazzi, parliamo del numero 1 al mondo. È come se fosse Nikola Jokic in NBA. Quindi, pensate che possa assumere un fisioterapista per centinaia di migliaia di dollari e che quest’ultimo porterà un dannato bisturi in borsa senza niente intorno? Senza una custodia? Starà lì a penzoloni? Si taglierà un dito e poi spalmerà della crema da massaggio su un taglio? Ma dai“.

Nick Kyrgios ha poi proseguito: “Io pago il mio fisioterapista centinaia di migliaia di dollari. Nella sua ricerca, nei suoi anni di lavoro io metto la mia fiducia: si prende cura del mio corpo e mi assicura che non accada nulla. Jannik Sinner è il numero 1 al mondo. Pensate che non lo sapesse? Pensate che quel livello di ingenuità possa esserci quando sei il numero 1?“.

La teoria complottista ha poi interessato Massimo Calvelli, amministratore delegato di ATP: “Pensate che sia solo una coincidenza che il Ceo di Atp, anche lui italiano, ora si sia dimesso? Tutto ad un tratto si è dimesso. Perché? C’è qualche ragione? La Ptpa sta facendo causa all’Atp e ora lui dice: ‘Ok, devo dimettermi ora’. Perché?“.