NBA Playoff 2025, Pacers ancora a segno: Siakam li trascina al 2-0 sui Knicks

Arriva il 2-0 per gli Indiana Pacers nella serie finale di Eastern Conference. Ma è un 2-0 pesantissimo, perché questo secondo successo arriva di nuovo al Madison Square Garden, il che mette in una posizione difficilissima i New York Knicks, che dopo la sconfitta al supplementare di quarantott’ore fa devono subire anche questo 109-114.

In questa sfida dall’equilibrio altissimo a contare, a livello numerico, è la sfida tra Pascal Siakam (39 punti) e Jalen Brunson (36 con 11 assist). Ancor più, però, conta il fatto che nessuna squadra, in finale di Conference, abbia mai rimontato uno svantaggio di 2-0 in 34 occasioni nelle quali ciò si è verificato (più in generale il bilancio è 6-60).

Gara davvero equilibratissima molto a lungo, perché grosso modo nessuna delle due squadre va oltre i due possessi di vantaggio (il tutto con 17 cambi di leadership e 17 situazioni di parità). Decisivo l’ultimo periodo: parziale Pacers di 4-13 all’inizio, un Brunson straordinario a riportare i Knicks a un punto di distanza a 14 secondi dalla fine, poi la grande sicurezza ai liberi di Nesmith e Turner.

Nella notte, invece, gara-3 di finale di Western Conference in cui i Minnesota Timberwolves tenteranno di iniziare a loro volta il recupero nei confronti degli Oklahoma City Thunder, dopo aver perso le prime due gare lontano da casa. Missione complicata, ma questa stagione ha insegnato che di impossibile non c’è proprio niente.