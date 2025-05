NBA Playoff 2025, Oklahoma espugna Minnesota ed è a un passo dalle Finals. SGA ne fa 40

Continuano i playoff NBA 2025 e questa notte si è giocata gara-4 delle finali di Conference e in campo sono scesi nuovamente i Minnesota Timberwolves e gli Oklahoma City Thunder. Secondo match interno per i Wolves, che dopo aver conquistato il primo successo in gara-3 puntavano a impattare la serie, con i Thunder che, invece, volevano l’allungo.

Dopo la pesante sconfitta di gara-3, gli Oklahoma City Thunder rispondono con carattere e determinazione, superando i Minnesota Timberwolves per 128-126 in gara-4 e portandosi sul 3-1 nella serie di finale della Western Conference. Shai Gilgeous-Alexander è stato assoluto protagonista con 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, mostrando la classe degna di un MVP. Fondamentali anche le prove di Jalen Williams, autore di 34 punti con un eccellente 6 su 9 da tre punti, e di Chet Holmgren, che ha brillato nella sua città natale con 21 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate.

Nonostante le fiammate offensive di Nickeil Alexander-Walker (23 punti) e Donte DiVincenzo (21 punti), i Timberwolves non sono mai riusciti a completare la rimonta. Anthony Edwards, tenuto a soli 16 punti da una difesa asfissiante guidata da Luguentz Dort, ha sbagliato il libero decisivo nei secondi finali, permettendo a Gilgeous-Alexander di chiudere il match. Gara-5 si giocherà mercoledì a Oklahoma City, dove i Thunder – già imbattuti in casa in questa postseason – potranno chiudere la serie e conquistare l’accesso alle NBA Finals.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2025 (27 MAGGIO)

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 126-128 (serie 1-3)