NBA Playoff 2025, New York non si arrende e batte Indiana in gara-5

Proseguono i Playoff NBA 2025. Il primo verdetto delle Finali di Conference è stato l’accesso alle Finals degli Oklahoma City Thunder, che hanno vinto la serie contro i Minnesota Timberwolves con un netto 4-1. Più equilibrata la sfida ad Est con il confronto tra New York Knicks e Indiana Pacers ancora da risolversi. Questa notte è andata in scena gara-5, andiamo ad analizzarla.

Il primo match point degli Indiana Pacers viene salvato dai New York Knicks che conquistano gara-5 con il punteggio di 111-94. In un Madison Square Garden tutto in favore degli arancio-blu, la squadra di casa oppone una strenua resistenza ai Pacers, portando la serie sul 3-2. Tutte le questioni sono perciò rimandate a gara-6 che si giocherà nella notte tra sabato e domenica.

Con le spalle al muro New York conduce la partita sin dal primo quarto. Jalen Brunson trascina la sua squadra al vantaggio di 4 punti dopo la prima frazione, rispondendo sempre ai tentativi di rimonta di Indiana. Il primo tempo si chiude infatti 56–45 in favore dei Knicks, impeccabili fino a questo momento. I Pacers perdono ben 20 palloni e non entrano mai veramente nel ritmo partita.

Il terzo quarto ne è la dimostrazione; ennesimo allungo della squadra di casa che, con la tripla di Brunson, vola a +16. New York tocca anche più volte le 22 lunghezze di distacco ma nel finale di frazione i Pacers riaccorciano. Ormai avanti di 17, i Knicks gestiscono la partita fino alla fine, aiutati da una pessima prova di Tyrese Haliburton che chiude solo 8 punti. Il punteggio finale recita 111-94 con una serie ancora aperta e avvincente. Top Scorer Knicks: Brunson 32,Towns 24. Indiana: Mathurin 23, Siakam 15.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks-Indiana Pacers 111-94 (serie sul 2-3)