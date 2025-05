NBA Playoff 2025, New York e Minnesota vincono gara-4 e si portano sul 3-1

New York e Minnesota fanno un passo forse decisivo verso la finale di Conference. In gara-4 arriva un’altra vittoria per Knicks e Timberwolves, che si portano sul 3-1 nella serie, rispettivamente contro i Boston Celtics e i Golden State Warriors, due squadre che ora si trovano spalle al muro e che devono cercare una rimonta che sembra disperata.

Sotto di undici punti all’intervallo, i New York Knicks ribaltano tutto nel terzo quarto e poi nell’ultimo quarto trovano il parziale decisivo (14-2), che li porta a vincere 121-113 una gara-4 fondamentale. Jalen Brunson è ancora l’eroe in casa New York, mettendo a referto 39 punti (26 dei quali nel solo secondo tempo) e 12 assist. Importantissimi anche i 23 punti di Mikal Bridges e Karl Anthony Towns che ci aggiunge anche 11 rimbalzi.

Per Boston è una serata amarissima, anche perchè a due minuti dalla fine si fa male Jayson Tatum. La caviglia del numero zero cede e la stella dei Celtics è costretto addirittura a tornare negli spogliatoi in sedia rotelle. Un’immagine che fa davvero malissimo ai Celtics, anche perchè fino a quel momento Tatum era stato fenomenale con 42 punti e 8 rimbalzi.

Sul 3-1 si portano anche i Minnesota Timberwolves, che vincono la terza partita consecutiva nella serie contro i Golden State Warriors ed ora torneranno davanti ai loro tifosi per completare l’opera e raggiungere la finale. Finisce 117-110 al termine di una partita che si è decisa nel terzo quarto, con un parziale clamoroso degli ospiti di 39-17. Julius Randle è il miglior marcatore con 31 punti, mentre Anthony Edwards chiude con 30 punti.

Chiaramente Golden State può recriminare per l’infortunio patito da Steph Curry in gara-1 e che ovviamente ha condizionato la serie e questo finale di stagione dei Warriors. Da capire se Curry riuscirà ad essere in campo per la quinta partita. Non sono bastati i 23 punti di Jonathna Kuminga dalla panchina, mentre Jimmy Butler si ferma a 14 come Draymond Green.

Oltre alle due sfide dei Playoff nella notte si è tenuta anche la Lottery del Draft 2025 e clamorosamente ad ottenere la scelta numero uno sono stati i Dallas Mavericks, che avevano appena l’1,8% di possibilità. Un colpo clamoroso per Dallas che selezionerà quasi sicuramene il tanto atteso talento Cooper Flagg. Seconda scelta per i San Antonio Spurs, mentre la terza è toccata ai Philadelphia 76ers.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2025 (13 MAGGIO)

New York Knicks – Boston Celtics 121-113 (serie 3-1)

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 110-117