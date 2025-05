NBA Playoff 2025, Minnesota rialza la testa e demolisce Oklahoma in gara-3

Continuano i playoff NBA 2025 e questa notte si è giocata gara-3 delle finali di Conference. In campo sono scesi i Minnesota Timberwolves e gli Oklahoma City Thunder. Primo match interno per i Wolves, già spalle al muro dopo lo 0-2 subito nei primi due match, e Minnesota ha dimostrato che sul parquet amico la serie può avere tutta un’altra storia.

I Minnesota Timberwolves hanno risposto con forza in gara-3 delle finali della Western Conference, travolgendo gli Oklahoma City Thunder per 143-101 e portandosi sul 2-1 nella serie. Trascinati da un Anthony Edwards incontenibile, autore di 30 punti, 9 rimbalzi e 6 assist in soli tre quarti, i Timberwolves hanno mostrato un’energia completamente diversa rispetto alle due gare precedenti, dominate dai Thunder. Fondamentale anche il contributo dalla panchina, con Julius Randle (24 punti) tornato in forma e il rookie Terrence Shannon Jr. che ha aggiunto 15 punti in 13 minuti.

Oklahoma City, che aveva brillato nei primi due incontri, ha subito il cambio di ritmo imposto da Minnesota e non è mai riuscita a entrare davvero in partita. La difesa dei Timberwolves ha neutralizzato Shai Gilgeous-Alexander, fresco MVP della lega, limitandolo a 14 punti e costringendolo a quattro palle perse, mentre il pubblico del Target Center lo ha provocato a ogni possesso. Con un secondo tempo finalmente all’altezza, i Timberwolves hanno evitato il blackout visto nelle partite precedenti e ora puntano a pareggiare la serie in gara-4, sempre a Minneapolis.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2025 (25 MAGGIO)

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 143-101 (serie 1-2)