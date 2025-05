NBA Playoff 2025, Indiana supera ancora i Knicks e si porta ad una vittoria dalle Finals

Proseguono con le finali di Western ed Eastern Conference i Playoff NBA 2025. Ci si avvicina alle partite decisive, che potrebbero regalare alle squadre il titolo tanto sognato. Nella notte è andata in scena gara-4 tra gli Indiana Pacers, autentica sorpresa di questa stagione, ed i New York Knicks, capaci di eliminare dal torneo i Boston Celtics, vincitori del 2024.

Il match di questa notte è stato conquistato dagli Indiana Pacers che, in casa, hanno superato i Knicks con il punteggio di 130-121. La serie ora recita un 3-1 netto per i Pacers, ad una vittoria dalle Finals che mancano dal 2000. Gara-5, che potrebbe essere già decisiva, si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì in un Madison Square Garden che sarà tutto dalla parte di New York.

Nella prima frazione l’equilibrio iniziale viene spezzato solo nei minuti finali con il primo vero allungo dei Pacers, firmato da Pascal Siakam, che chiuderà con 30 punti. Nel secondo quarto i Knicks non mollano la presa e pareggiano i conti con il layup di OG Anunoby. Da qui partono una serie di controsorpassi che mandano Indiana al riposo con il punteggio di 64-69.

Ma è nel secondo tempo che i Pacers scagliano l’attacco decisivo, concedendo poco agli ospiti grazie ad un fantastico Tyrese Haliburton. L’americano realizza infatti una tripla doppia da 32 punti, 12 rimbalzi e 15 assist, avvicinandosi al premio di MVP. Nell’ultimo quarto Jalen Brunson e Karl Anthony-Towns si riportano a 6 lunghezze da Indiana che però riesce nuovamente ad allungare grazie alle prestazioni dalla lunetta. Termina così, 130-121, una gara-4 che potrebbe risultare decisiva. Top scorer, Indiana: Haliburton 32 punti, Siakam 30; Knicks: Brunson 31, Towns 24.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-New York Knicks 130-121 (serie sul 3-1)