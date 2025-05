NBA Playoff 2025, Indiana completa una folle rimonta. I Pacers vincono gara-1 a New York

Gli Indiana Pacers continuano a sognare nei Playoff NBA e ribaltano subito il fattore campo nella finale della Eastern Conference. Una gara-1 incredibile dove Indiana riesce a completare una pazza rimonta sui New York Knicks e vincere poi al termine di un tempo supplementare per 138-135. I Pacers erano sotto di quattordici punti a tre minuti dalla fine, ma hanno saputo portare il match all’overtime (incredibile magia di Haliburton), vincendo poi in volata e mettendo già con le spalle al muro i Knicks, che non possono assolutamente sbagliare gara-2.

Per tre quarti regna l’equilibrio, prima di un parziale di 14-0 da parte di New York che sembra definitivamente spezzare la partita e regalare la prima vittoria ai Knicks, che toccano il +17 a poco più di sei minuti dalla fine. I Playoff di quest’anno, però, ci hanno insegnato che nessuna partita è finita e che può succedere di tutto. Indiana, proprio come aveva già fatto con Cleveland, compie una clamorosa rimonta, trascinata dalle triple di Aaron Nesmith (sei nel solo ultimo periodo). I Knicks sono ancora avanti di otto punti a 45 secondi dalla fine, ma non riescono a mantenere il vantaggio, sbagliano due liberi pesanti prima con Towns e poi con Anunoby e vengono recuperati da un tiro pazzesco di Haliburton. Il pallone tocca il secondo ferro, si impenna e poi finisce dritto nel canestro. Sembra il tiro della vittoria, ma il piede Haliburton tocca la linea e vale solo due punti, con tutta Indiana in campo a festeggiare convinta del successo.

Nel supplementare si gioca punto a punto, con Brunson che firma il vantaggio di New York a 40 secondi dal termine. I Knicks, però, si fermano a 135, mentre Indiana trova prima il sottomano di Nembhard, pescato benissimo dall’assist di Haliburton, e poi una schiacciata pazzesca di Toppin. New York ha ancora la chance di pareggiare, ma Brunson e Towns sono entrambi cortissimi dall’arco ed Indiana vince una folla gara-1, diventando la prima squadra di sempre nei Playoff NBA a vincere una partita rimontando un -14 negli ultimi tre minuti.

Tyrese Haliburton è uno dei tanti eroi della serata dei Pacers, chiudendo con una doppia doppia da 31 punti e 11 assist, ma come detto un contributo fondamentale lo ha dato Aaron Nesmith, che ha messo a referto 30 punti. Sono 17 quelli di un silenzioso Pascal Siakam e 15 quelli di Andrew Nembhard, mentre dalla panchina Obi Toppin firma 8 punti e 10 rimbalzi.

A New York non sono bastati un Jalen Brunson da 43 punti ed un Karl-Anthony Towns da 35 punti e 12 rimbalzi. Mikal Bridges e OG Anunoby firmano entrambi 16 punti, ma per i Knicks questa è una doccia gelata ed una serata da dimenticare in fretta, perchè gara-2 è assolutamente vitale per New York per continuare a sognare il ritorno alle Finals.