NBA Playoff 2025, i Thunder battono ancora i Timberwolves e volano sul 2-0. Shai Gilgeous-Alexander ancora decisivo con i suoi 38 punti

Gli Oklahoma City Thunder concedono il bis nelle finali della Western Conference per i playoff NBA 2025! La squadra dominatrice della regular season ha infatti rispettato nuovamente il fattore campo confermandosi anche in gara-2, dove ha battuto per 118-103 i Minnesota Timberwolves portandosi così sul 2-0 nella serie che ora si sposta a Minneapolis per gara-3 e gara-4. Dopo un primo tempo giocato punto a punto la franchigia dell’Oklahoma ha preso il largo nella terza frazione, contenendo poi la timida reazione degli ospiti nel quarto conclusivo per alzare le braccia al cielo alla sirena finale.

Shai Gilgeous-Alexander (eletto MVP della stagione) ancora una volta decisivo con i suoi 38 punti, al pari di Jalen Williams che piazza una doppia doppia da 26 punti e 10 rimbalzi. Sugli scudi anche Chet Holmgren con 22 punti, mentre per Minnesota Anthony Edwards sfiora la doppia doppia con 32 punti e 9 rimbalzi ma non bastano ad evitare il ko – 22 punti di Jaden McDaniels e 17 di Nickeil Alexander-Walker, quest’ultimo subentrato dalla panchina.

Partita intensa fin dalle prime battute ed equilibrata almeno per il primo quarto, con i padroni di casa che tentano un primo allungo (23-15 e +8) ma i Timberwoles riescono a rimanere in scia dopo 12’ (29-25). Nella seconda frazione Minnesota prova ad aumentare l’intensità riuscendo anche a mettere la freccia (36-37), ma Oklahoma City non ci sta e ritorna prontamente avanti con un mini-break di 6-0 (51-45). Anthony Edwards e Julius Randle cercano di scuotere i compagni, ma i Thunder ribattono colpo su colpo: si va all’intervallo lungo sul punteggio di 58-50. Nella ripresa la franchigia che gioca in casa innesta le marce alte e va subito in doppia cifra di vantaggio (61-50), con gli ospiti che reagiscono ed accorciano a -5 (68-63). Shai Gilgeous-Alexander e compagni continuano però ad imporre il proprio ritmo e con un parziale interno di 35-21 spaccano letteralmente in due la sfida, sfondando anche i venti punti di margine senza concedere il fianco agli avversari: all’ultima pausa breve del match il divario è di ben ventidue punti (93-71).

Nella frazione conclusiva Oklahoma City può permettersi di gestire iniziando a giocare anche con il cronometro forte dell’importante vantaggio accumulato nel terzo quarto, ma non alza il piede dall’acceleratore e sfonda anche quota cento punti segnati con Jalen Williams (100-86). Minnesota oramai non riesce più ad avvicinarsi quanto basta per impensierire i padroni di casa e prova a limitare i danni tirando fuori l’orgoglio: finisce 118-103, con i Thunder che esultano di fronte al pubblico amico e vanno così sul 2-0 in una serie finora dominata ad Ovest.