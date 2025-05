NBA Playoff 2025, i risultati della notte (21 maggio): Oklahoma batte Minnesota e conquista gara-1 della finale conference

Non si fermano i Playoff NBA 2025 che, dopo le semifinali della Western ed Eastern Conference, propongono le interessanti sfide per guadagnare la finale. Questa notte si è disputata gara-1 tra gli Oklahoma City Thunder, reduci dalla vittoria nella gara decisiva contro Denver, ed i Minnesota Timberwolves, che nel turno precedente hanno eliminato i Golden State Warriors.

Nonostante lo svantaggio in termini di riposo, i Thunder, tra le mura amiche, riescono comunque a conquistare il successo con il punteggio di 114-88. Serie quindi che parte nella maniera ideale per Oklahoma che avrà la possibilità di allungare già nella notte tra giovedì e venerdì. Il match è iniziato con un ottimo parziale dei Timberwolves, poi ripresi sul 20 pari dalla tripla di Isaiah Joe che tuttavia non ha impedito agli ospiti di chiudere il primo quarto in vantaggio.

Nella seconda frazione la partita si accende, le squadre si sorpassano continuamente e l’equilibrio regna sovrano. La tripla di Julius Randle assicura un vantaggio di 7 punti che Minnesota riesce a mantenere, grazie soprattutto ad Anthony Edward, fino alla fine del primo tempo che si conclude 48-44. Nella ripresa però, Oklahoma cambia totalmente faccia e mette a referto 70 punti, contro i 40 degli ospiti.

Nel terzo quarto entra in scena la difesa collettiva dei Thunder e Minnesota non riesce più a segnare. È un vero e proprio assolo quello di Shai Gilgeous-Alexander che si riscatta dopo un brutto primo tempo e dimostra tutte le sue qualità da MVP. L’incredibile difesa della squadra di casa forza 17 palle perse e fa scendere al 35% i canestri degli avversari nel secondo tempo.

Gli ultimi dieci minuti iniziano con un vantaggio di 10 punti di Oklahoma che non accenna a fermarsi. Conquistata ormai la vittoria, le due squadre, negli ultimi minuti, lasciano spazio alle riserve e la partita si chiude con il risultato di 114-88. Top scorer per Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander con 31 punti, seguito da Jaylin Williams con 19 e Chet Holmgren con 15. In casa Timberwolves il migliore è stato Julius Randle con 28 punti, seguito da Anthony Edwards con 18.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves 114-88 (serie sull’1-0)