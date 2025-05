NBA Playoff 2025, i risultati della notte (19 maggio): Oklahoma surclassa Denver e chiude la serie

Continuano i playoff NBA 2025 e ieri sera si sono chiuse le semifinali di conference con l’ultima sfida che vedeva gli Oklahoma City Thunder ospitare i Denver Nuggets in una sfida da dentro o fuori. Ecco come è andata.

Gli Oklahoma City Thunder hanno dominato gara 7 contro i Denver Nuggets con un netto 125-93, trascinati dai 35 punti di Shai Gilgeous-Alexander. La vittoria proietta la giovane squadra di OKC alle finali della Western Conference, un traguardo che mancava dal 2016. Dopo una regular season eccezionale (68-14), i Thunder hanno confermato la loro forza eliminando i campioni in carica e una delle squadre più esperte della lega.

Nonostante un inizio difficile e un primo quarto in svantaggio, i Thunder hanno ribaltato la partita nel secondo periodo con un parziale dominante. Il match è poi scivolato via senza ulteriori pericoli, grazie anche a episodi chiave come il fallo flagrante di Gordon e una schiacciata esaltante di Wallace su Jokic. Coach Daigneault ha sottolineato la crescita della squadra durante la serie, affermando che i Thunder sono pronti per il prossimo passo.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2025 (19 MAGGIO)

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 125-93 (serie 3-3)