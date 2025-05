NBA Playoff 2025, i risultati della notte (17 maggio): New York festeggia, è in finale a Est

Semplicemente roboante: solo così si può definire il 119-81 che vede i New York Knicks superare i Boston Celtics in gara-6 della semifinale di Eastern Conference, vincere la serie per 4-2, garantirsi la finale a Est con gli Indiana Pacers e far sognare la Grande Mela. Da queste parti le NBA Finals mancano dai tempi di Patrick Ewing, ma i sogni questa volta sono tornati a essere legittimi.

Per la cronaca, la partita non c’è fondamentalmente quasi mai. Dopo il 26-20 del primo quarto i Knicks scappano via senza troppi complimenti, e lo fanno con 23 punti di OG Anunoby e Jalen Brunson, 22 di Mikal Bridges, 21 con 12 ribalzi di Karl-Anthony Towns e la tripla doppia di Josh Hart da 10 punti, 11 rimbalzi e 11 assist.

E i Celtics? Falcidiati dai guai fisici, fanno quel che possono, ma è dura: al di là dei 20 punti di Jaylen Brown si vede poco. La situazione sa di grande peccato per loro, perché in una situazione priva di problemi avrebbero seriamente potuto pensare all’anello. Ma abbiamo l’ulteriore dimostrazione di come cambiare un solo elemento porti davvero a modificare tutto.

Sarà Indiana Pacers-New York Knicks, dunque. E se a Ovest i Minnesota Timberwolves hanno già staccato il pass per le finali di Conference, è tra un paio di notti che vedremo l’ultimo atto prima che le cose si scaldino: gara-7 a Ovest tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. Non di notte, peraltro: 21:30 italiane della domenica.