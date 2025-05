NBA Playoff 2025, i risultati della notte (16 maggio): Denver non molla e raggiunge Oklahoma, si deciderà tutto in gara-7

I playoff NBA non si fermano e questa notte hanno proposto gara-6 della serie tra Denver Nuggets ed Oklahoma City Thunder. Andiamo a scoprire il risultato finale analizzando le prestazioni dei migliori giocatori. Con le spalle al muro i Denver Nuggets sono riusciti a vincere la partita, portando la serie alla decisiva gara-7. Oklahoma non ha sfrutta il match point ma avrà il vantaggio di giocare in casa, domenica 18 maggio, l’ultima sfida.

Il punteggio finale recita 119-107 per i Nuggets che, nella prima frazione, partono con il piede giusto, con Nikola Jokic subito protagonista. Il serbo realizza infatti il canestro del +9, primo grande vantaggio della partita. I continui contropiedi rendono la sfida spettacolare con i Thunder capaci di recuperare fino al meno 3 prima dell’inizio del secondo quarto.

Nei minuti iniziali della seconda frazione la squadra di casa continua a condurre la partita ma la tripla di Jalen Williams assicura ad Oklahoma la parità a quota 37. Da questo momento Chet Holmgren e Shai Gilgeous-Alexander salgono in cattedra e conducono i Thunder ad un vantaggio di ben 12 lunghezze. È ancora Jokic a prendere i Nuggets sulle spalle e, aiutato dalla tripla di Christian Braun, si riavvicina agli avversari. Primo tempo che si chiude 61-58.

Come sempre, i primi minuti del terzo quarto sono una vera e propria battaglia, con il punteggio quasi sempre in parità e con poche occasioni di fuga. L’ennesimo canestro di Jokic porta nuovamente avanti i Nuggets che riescono ad aumentare il vantaggio grazie ai due punti di Jamal Murray. La tripla di Julian Stawther assicura il +8 a Denver prima dell’ultimo periodo.

A differenza delle ultime due gare, Denver riesce a gestire il vantaggio nel quarto quarto, con una difesa fin da subito tenace. Aaron Gordon è il vero protagonista in entrambe le parti del campo con giocate che blindano la vittoria della sua squadra. Nel finale Jokic è abile a realizzare i liberi chiudendo la sfida con il punteggio di 119-107. Si deciderà quindi tutto domenica 18 maggio in una gara-7 che si preannuncia spettacolare.

Tabellino: OKC Shai Gilgeous-Alexander 32 pt, Chet Holmgren 19 pt, Alex Caruso 10 pt. Denver Nuggets: Nikola Jokic 29 pt, Jamal Murray 25 pt, Christian Braun 23 pt.

RISULTATI NBA PLAYOFF (16 MAGGIO)

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 119-107 (serie sul 3-3)