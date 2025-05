NBA Playoff 2025, i risultati della notte (14 maggio): Indiana elimina i Cavs, Oklahoma ha il match point

Continuano i playoff NBA 2025 e questa notte si sono disputate due sfide, con i Cleveland Cavaliers che ospitavano gli Indiana Pacers, con i padroni di casa spalle al muro con la serie sul 3-1 per i Pacers; mentre si partiva dal due a due nella serie che vedeva in campo gli Oklahoma City Thunder e i Denver Nuggets. Ecco come è andata.

Gli Indiana Pacers hanno conquistato l’accesso alle finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo, superando Cleveland Cavaliers 114-105 e chiudendo la serie sul 4-1. Tyrese Haliburton è stato il protagonista con 31 punti, seguito da Pascal Siakam con 21. Nonostante i 35 punti di Donovan Mitchell, tornato in campo dopo un infortunio, i Cavs non sono riusciti a contrastare il ritmo veloce di Indiana, che ha ribaltato un passivo di 19 punti nel primo tempo e ha dominato nel secondo.

Il parziale decisivo è arrivato nel terzo quarto con un 17-2 che ha spaccato la partita, grazie ai canestri di Siakam e Haliburton. I Pacers hanno vinto tutte e tre le gare giocate in trasferta, impresa che non riuscivano dai playoff del 2005. L’allenatore Rick Carlisle ha elogiato la resilienza dei suoi giocatori, sottolineando come non fossero favoriti in nessuna partita. Ora Indiana attende la vincente tra Knicks e Celtics, con New York in vantaggio 3-1 nella serie.

Vincono gli Oklahoma City Thunder gara-5 del confronto con i Denver Nuggets per 112-105 e si portano a una vittoria dalle finali di Conference. Vincono i Thunder, ma hanno tanto da recriminare gli ospiti, autori per lunghi tratti di una bellissima partita, dove Denver è stata a lungo in vantaggio, ma dove è crollata nel finale, nonostante i 44 punti e 15 rimbalzi di Nikola Jokić. Per OCT è Shai Gilgeous-Alexander a illuminare i giochi con 31 punti e 7 assist.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2025 (14 MAGGIO)

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 105-114 (serie 1-4)

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 112-105 (serie 3-2)